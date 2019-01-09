Совершенно исключено. МИД РФ ответил на возможность ввода армии в Афганистан

Как пояснил представитель дипведомства, у России достаточно направлений сотрудничества с афганскими властями.

Ввод российских войск в Афганистан для стабилизации обстановки в этой стране совершенно исключён. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Как пояснил дипломат, военное присутствие в Афганистане не является опцией.

— Это совершенно исключено. Мы не видим никаких оснований для того, чтобы рассматривать такой шаг. Мы сотрудничаем с правительством Афганистана в сфере безопасности давно, это сотрудничество укрепляется, набирает форму, выходит в сферы, которые раньше не затрагивались в рамках такого сотрудничества, — сообщил журналистам Рябков.

Отметим, в Афганистане продолжается политический кризис, который сопровождается боевыми действиями между официальными властями страны и движением "Талибан"*. Последним удалось захватить значительную территорию страны. Кроме того, в регионе действуют и боевики террористической группировки ИГИЛ*, которые также удерживают ряд территорий.

* Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.