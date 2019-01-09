Китайцы испытали ударный стелс-беспилотник

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Китайцы испытали ударный стелс-беспилотник

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Фото: © twitter@globaltimesnews

Малозаметная ударная машина может быть принята на вооружение НОАК уже до конца года.

Китайское издание Global Times сообщает, что полный цикл лётных испытаний новой ударной машины под индексом Skyhawk начался в январе 2019 года.

Отмечается, что китайская авиастроительная корпорация CASIC планирует до конца года завершить полный цикл испытательной программы и может передать беспилотник военным во втором полугодии 2019 года. Состав вооружения машины и другие характеристики пока не известны. Эксперты отмечают, что в китайском БПЛА использованы технические решения сразу двух малозаметных реактивных беспилотников производства США — RQ-170 Sentinel и палубного X-47B.

Ранее Лайф сообщал, что российские беспилотники "Охотник" и "Альтаир" поднимут в воздух до конца 2019 года. Работа по реактивному ударному беспилотнику "Охотник" имеет наивысший приоритет для российских военных.

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