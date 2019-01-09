Китайцы испытали ударный стелс-беспилотник

Малозаметная ударная машина может быть принята на вооружение НОАК уже до конца года.

Китайское издание Global Times сообщает, что полный цикл лётных испытаний новой ударной машины под индексом Skyhawk начался в январе 2019 года.

A video featuring China's flying saucer-like stealth drone the Sky Hawk was shown for the first time on CCTV on Sat, with experts saying the technologies mastered by Chinese developers will allow the drone fly faster, farther and escape detection. https://t.co/AeTSjn7vHA pic.twitter.com/KQoi9gDKWt — Global Times (@globaltimesnews) 6 января 2019 г.

Отмечается, что китайская авиастроительная корпорация CASIC планирует до конца года завершить полный цикл испытательной программы и может передать беспилотник военным во втором полугодии 2019 года. Состав вооружения машины и другие характеристики пока не известны. Эксперты отмечают, что в китайском БПЛА использованы технические решения сразу двух малозаметных реактивных беспилотников производства США — RQ-170 Sentinel и палубного X-47B.

Ранее Лайф сообщал, что российские беспилотники "Охотник" и "Альтаир" поднимут в воздух до конца 2019 года. Работа по реактивному ударному беспилотнику "Охотник" имеет наивысший приоритет для российских военных.