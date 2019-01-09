МИД РФ: Индия получит российские С-400 в согласованный срок

Как добавил замминистра российского дипведомства, национальная безопасность Индии будет укреплена без задержек.

Без каких-либо задержек и в полном объёме будут выполнены все обязательства России по контракту с Индией о поставках в эту страну зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф". Об этом сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

— Наши обязательства в рамках контракта будут полностью выполнены. Индия получит эти системы вовремя, в согласованный срок и без каких-либо задержек. Таким образом, национальная безопасность вашей страны будет укреплена, — заявил журналистам дипломат.

Как сообщал Лайф, договор о покупке Индией российских комплексов С-400 был заключён в октябре прошлого года. Сумма на приобретение пяти полков ЗРК составила 5,43 миллиарда долларов, притом сам контракт был подписан в рублях. Индия станет третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.

Отметим, С-400 "Триумф" — это новейшая зенитная ракетная система большой дальности, которая предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. ЗРК также могут применяться против наземных объектов.