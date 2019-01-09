Отправку танков T-34 из Лаоса в Россию сняли на видео

По планам Минобороны РФ, танки будут применять в парадах Победы, для съёмок кино о Великой Отечественной войне, а также для обновления музейных экспозиций.

В Сети появилось видео отправки танков Т-34 Лаосской Народно-Демократической Республики в Россию. На кадрах видно, как технику везут на железнодорожной платформе. При этом можно заметить, что танки находятся в хорошем состоянии и не имеют повреждений. Запись опубликована телеканалом "Россия 24".

Как ранее сообщал Лайф, 30 танков Т-34 прибыли в Россию, совершив путешествие по морю из Юго-Восточной Азии. Минобороны Лаоса передало российскому военному ведомству боевые машины в полностью исправном состоянии в рамках военно-технического сотрудничества. Данные танки после реставрации планируется использовать во время военных парадов и съёмок фильмов.

Отметим, T-34 являлся основным танком советской армии времён Великой Отечественной войны. Он выпускался серийно с 1940 до 1944 года, когда на смену ему пришла модернизированная версия Т-34-85. За свою надёжность и тактико-технические характеристики военные историки называют Т-34 лучшим танком Второй мировой войны.