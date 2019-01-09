Российские военные примут на вооружение модернизированного "убийцу танков"

Противотанковый комплекс "Корнет-Д1" поступит на государственные испытания в течение 2019 года.

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщили, что новейший десантируемый противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Д1" для воздушно-десантных войск с уникальными характеристиками по дальности и точности стрельбы пройдёт госиспытания в 2019 году. Как отмечает РИА "Новости", комплекс будет предназначен для артиллерийских частей и подразделений десанта.

Отмечается, что самоходный ПТРК создан на шасси десантируемой машины десанта БМД-4М и может применяться подразделениями сразу после развёртывания на поле боя. Отмечается, что новым высокоточным оружием десантники будут вести стрельбу из боевого отделения машины дистанционно. "Корнет-Д1" — улучшенная версия комплекса "Корнет-Д", хорошо зарекомендовавшего себя в Сирии. Дальность пуска "Корнет-Д" составляет до 10 километров, а ракета имеет принципиально иную систему наведения, что позволяет скрытно поражать даже хорошо защищённые цели.