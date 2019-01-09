Россия начнёт производство бомбардировщиков ПАК ДА в 2019 году

Перспективные боевые самолёты должны заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3.

Компания "Туполев" приступит к производству первых опытных образцов перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА) в 2019 году. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник в авиационной отрасли. Ожидается, что новейшие самолёты будут собираться в Казани.

— Завершается передача конструкторской документации ПАК ДА на Казанский авиазавод, строительство начнётся в ближайшие месяцы, — отметил собеседник агентства.

Отметим, ПАК ДА — это абсолютно новый проект российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения. По предварительной информации, самолёт будет выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло", которая не предполагает хвостового оперения летательного аппарата.

Также сообщалось, что бомбардировщик должен быть построен с применением стелс-технологий и иметь возможность нести больше вооружений, чем стоящие на вооружении России в настоящий момент бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3, в том числе перспективные гиперзвуковые ракеты. А использование ракет класса "воздух–воздух" должно позволить ПАК ДА летать без сопровождения истребителей.

Как ранее сообщал Лайф, по планам военных, первый бомбардировщик ПАК ДА может подняться в воздух уже в 2025 году.