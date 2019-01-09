В США заявили, что пока не собираются размещать свои войска на Южных Курилах

По словам японского премьер-министра, в случае если Россия отдаст Японии острова, США могли бы сыграть важную роль в обеспечении безопасности в регионе.

Власти США на данный момент не планируют размещать свои войска на южных островах Курильской гряды, в случае если Россия передаст их Японии. Такое заявление сделал во время пресс-конференции в Токио командующий вооружёнными силами США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес.

— На данном этапе у США нет планов размещать там войска, — заявил высокопоставленный американский военачальник.

Как сообщал Лайф, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил надежду на поддержку США в вопросе о мирном договоре с Россией, по которому его страна рассчитывает получить контроль над Южными Курилами. Абэ подчеркнул, что помощь США в разрешении многолетнего спора Японии и России повысит безопасность в регионе, а значит, принесёт пользу Соединённым Штатам.

Напомним, после окончания Второй мировой войны Япония и Россия официально не заключили мир. В 1956 году страны подписали декларацию, по которой СССР согласился передать Японии Шикотан и ещё несколько островов. Однако впоследствии Москва заявила, что некоторые пункты документа нужно уточнить.