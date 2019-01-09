Япония купит необитаемый остров для учений американской авиации

Отмечается, что предварительное соглашение о покупке острова будет подписано уже на этой неделе.

Японская газета Mainichi сообщает, что Минобороны Японии планирует потратить около $150 млн на закупку необитаемого острова Магэ в префектуре Кагосима на юго-западе страны. Позднее его могут передать в распоряжение ВМС США, а на территории острова будут проводиться военные учения. Сам остров при этом будет выкуплен у частной японской компании.

Остров Магэ расположен всего в 400 км от авиабазы морской пехоты США Ивакуни, что делает его ближайшим и самым удобным местом для проведения учений. Площадь острова составляет всего 8 квадратных километров — на этой территории будут построены аэродром и вся необходимая для учений инфраструктура (ангары для стоянки авиационной техники и хранилище с топливом). Сообщается, что к такому решению Минобороны Японии подтолкнули протесты местных жителей, недовольных постоянным шумом от американской военной техники.