В Китае испытали двигатель для гиперзвуковой ракеты

После стендовых испытаний двигатель установят на "изделие" и проверят его работу в атмосфере.

Специалисты Китайского проектно-конструкторского института авиации в Чэнду успешно завершили первый этап стендовых испытаний перспективного комбинированного гиперзвукового двигателя, который планируется использовать как в летательных аппаратах, так и в средствах поражения. Теперь китайские двигателестроители собираются установить новый двигатель на воздушную платформу, с помощью которой планируется отработка функционирования изделия в обычной воздушной среде.

Сообщается, что испытания двигателя китайские специалисты проводили в рамках программы создания комбинированного гиперзвукового двигателя TBCC (Turbine-Based Combined Cycle) с 2017 года. Учёные считают, что комбинированный двигатель позволит разгонять летательные аппараты с нулевой скорости до десяти чисел Маха. Ранее Лайф писал, что в Китае провели первые испытания реактивного малозаметного БПЛА, конструкция которого напоминает американские беспилотные машины.