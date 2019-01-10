Турция не будет отказываться от С-400 по требованию США

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция готова рассмотреть предложение США по зенитным ракетным комплексам Patriot, но считает неприемлемыми требование отказаться от покупки российских ЗРС С-400. Об этом глава МИД Турции заявил в эфире телеканала NTV.
Ранее Лайф сообщал, что Соединённые Штаты не предложили турецкой стороне ни скидок, ни обмена технологиями. В целом руководство Турции пришло к выводу, что комплексы С-400 обойдутся значительно дешевле и будут предоставлены на более выгодных условиях. Подробнее прочитать о характеристиках комплексов С-400 можно в нашем материале "Ключи от неба. Почему США и НАТО боятся комплексов С-400".
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