Турция не будет отказываться от С-400 по требованию США

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что страна всё равно закупит российские ЗРС.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция готова рассмотреть предложение США по зенитным ракетным комплексам Patriot, но считает неприемлемыми требование отказаться от покупки российских ЗРС С-400. Об этом глава МИД Турции заявил в эфире телеканала NTV.

Ранее Лайф сообщал, что Соединённые Штаты не предложили турецкой стороне ни скидок, ни обмена технологиями. В целом руководство Турции пришло к выводу, что комплексы С-400 обойдутся значительно дешевле и будут предоставлены на более выгодных условиях. Подробнее прочитать о характеристиках комплексов С-400 можно в нашем материале "Ключи от неба. Почему США и НАТО боятся комплексов С-400".