США рассказали о превосходстве С-500 над всеми существующими системами ПВО

Американские эксперты уверены, что характеристики С-500 значительно лучше, чем у ЗРС текущего поколения.

Американский журнал The National Interest сообщает, что российские комплексы С-500 могут оказаться значительно эффективнее существующих систем ПВО. Американский военный эксперт Марк Епископос отмечает, что дальность поражения целей ракетами С-500 составляет 600 километров, что на 200 километров превышает максимальную дальность комплексов С-400. Также сообщается, что РЛС и ракеты С-500 позволяют одновременно отслеживать и перехватывать до десяти боеголовок на скорости 6,5 километра в секунду.

Отмечается также, что РЛС 96Л6Е из состава комплекса позволяет обнаруживать не только боевые блоки, но и малозаметные истребители и другие объекты с минимальным "отражением" радиосигнала.