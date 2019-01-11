Пентагон внедрит нейросети в системы вооружений

Нейросеть будет самостоятельно оценивать риски и принимать решение о нанесении удара.

Помощник министра Сухопутных войск США по вопросам закупок, логистики и технологий Брюс Джетти заявил, что Пентагон собирается внедрить искусственный интеллект в системы вооружений. Первым сектором внедрения станут системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Разработкой боевых систем, способных реагировать в полностью автоматическом режиме, занимаются учёные при Университете Карнеги-Меллона в Питтсбурге. При этом Джетти сообщил, что Пентагон ставит искусственному интеллекту "жёсткие рамки" и целый ряд ограничений, выходить за которые нейросети не смогут.

Джетти отметил также, что Пентагон планирует внедрить нейросети во все контуры управления, а системы ПРО/ПВО являются лишь начальным этапом тестирования новой архитектуры.