Взбунтовались. Украинские военные отказались воевать в Донбассе

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Взбунтовались. Украинские военные отказались воевать в Донбассе

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Фото: © Flickr/spoilt.exile

Отмечается, что бойцы мотопехотной роты ВСУ в полном составе отказались выдвигаться на обозначенные позиции.

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что рота 59-й мотопехотной бригады ВС Украины полностью отказалась от выхода на позиции у линии соприкосновения в Донбассе, сообщает РИА "Новости".

Марочко сообщил, что командир 2-й роты 3-го батальона 59-й мотопехотной бригады с позывным "Руслан" доложил командованию об отказе от участия в боевых действиях и желании "вернуться домой живым". По словам официального представителя ЛНР, за такой поступок командир роты и командиры взводов задержаны прибывшим в район населённого пункта Лобачёво подразделением военной службы правопорядка ВСУ.

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