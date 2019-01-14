Нехватка кадров и техники. В США заявили о кризисе в военно-морских силах

Все действия и меры, предпринимаемые для повышения эффективности флота могут оказаться слишком дорогими и бесполезными

В декабрьском отчёте Счётной палаты США содержатся данные о том, что расширение ВМС США почти на четверть может спровоцировать ряд серьёзных проблем, решить которые не получится на протяжении многих лет. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Отмечается, что ВМС США не могут находиться в состоянии повышенной боеготовности из-за постоянных поломок и проблем с плановым и срочным обслуживанием.

Сообщается, что только 30 процентов всех программ обслуживания было выполнено в срок, а стоимость таких работ оказалась в пределах сумм, прописанных в контрактах. Кроме того, специалисты счётной палаты вскрыли тысячи нарушений, связанных с "оптимизацией" количества членов экипажа. Сокращение числа военных на борту повысило нагрузку на оставшуюся часть экипажа, в результате чего боевая эффективность кораблей и ударных групп значительно снизилась.

Однако главной проблемой ВМС США стала нехватка денег. По данным Счётной палаты США, закупка 300 новых кораблей для ВМС США до 2048 года обойдётся не в $631 млрд, как планировалось. Американские военные финансисты выяснили, что для этих целей придётся потратить астрономическую сумму — $801 млрд. Кроме кораблей, беспокойство военных аудиторов вызвали истребители F-35. Как отмечают авторы отчета, машина обладает целым набором "детских болезней" и не может быть рекомендована к развёртыванию.