США готовились к войне с Ираном

Американское издание The Wall Street Journal сообщило, что еще 2018 году Совет по национальной безопасности США отправлял в Пентагон запрос о проведении военной операции. Попутно в аппарате американского СНБ предложили нанести удары по Ираку и Сирии, где до сих пор не прекращаются боевые действия.
Сообщается, что конкретные шаги, направленные на подготовку к полномасштабной войне, сохранялись в тайне и не публиковались даже во внутренних документах. Сам факт предложения "ударить по Ирану" вызвал в Пентагоне настоящую панику, поскольку в Минобороны США не планировали начинать большую войну на Ближнем востоке. Одним из авторов запроса американские СМИ называют Джона Болтона — советника по национальной безопасности президента США, известного своими радикальными взглядами в отношении Ирана и КНДР.
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