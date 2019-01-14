США готовились к войне с Ираном

К таким мерам было предложено перейти для ответа на террористические акты, направленные против американских граждан за рубежом.

Американское издание The Wall Street Journal сообщило, что еще 2018 году Совет по национальной безопасности США отправлял в Пентагон запрос о проведении военной операции. Попутно в аппарате американского СНБ предложили нанести удары по Ираку и Сирии, где до сих пор не прекращаются боевые действия.

Сообщается, что конкретные шаги, направленные на подготовку к полномасштабной войне, сохранялись в тайне и не публиковались даже во внутренних документах. Сам факт предложения "ударить по Ирану" вызвал в Пентагоне настоящую панику, поскольку в Минобороны США не планировали начинать большую войну на Ближнем востоке. Одним из авторов запроса американские СМИ называют Джона Болтона — советника по национальной безопасности президента США, известного своими радикальными взглядами в отношении Ирана и КНДР.