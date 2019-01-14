Украинские военные уберут с фронта бригаду, бойцы которой отказались воевать

По данным военных Луганской Народной Республики, вывод подразделений бригады начнётся 20 января.

Представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщил, что всю 59-ю отдельную мотопехотную бригаду, бойцы которой ранее всем составом отказалась выходить на позиции у линии боевого соприкосновения, выведут из зоны боевых действий в Донбассе, сообщает Луганский информационный центр. Согласно информации, которой располагают в Народной милиции ЛНР, вывод подразделений начнётся 20 января.

В Народной милиции отмечают также, что морально-психическое состояние киевских силовиков ухудшается. Солдаты ВСУ продолжают мародёрствовать и устраивать пьяные разборки. Кроме того, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди украинских военнослужащих.

Ранее Лайф сообщал, что командир 2-й роты 3-го батальона 59-й мотопехотной бригады с позывным "Руслан" доложил командованию об отказе от участия в боевых действиях и желании "вернуться домой живым". После этого командир роты и командиры взводов задержаны прибывшим в район населённого пункта Лобачёво подразделением Военной службы правопорядка ВСУ.