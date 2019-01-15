Боевики "Исламского государства" захватили город в Нигерии

Один из крупных городов боевики захватили после полного разгрома правительственной армии.

Агентство Reuters сообщает, что боевики запрещённой в России террористической группировки "Исламское государство"* захватили город Ранн на востоке страны, недалеко от границы с Республикой Чад. Сообщается, что правительственные войска понесли потери и были вынуждены отступить. Окраины города и центральная часть перешли под контроль боевиков.

Известно также, что захват города осуществило "африканское крыло" запрещённого в России "Исламского государства". В атаке были задействованы силы так называемого Исламского государства Западной Африки, или ISWA, — группировки, ранее составлявшей часть другой запрещённой в РФ террористической группировки — "Боко харам".

*Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.