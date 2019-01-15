Министр обороны России назвал расходы на перевооружение армии в 2019 году

Общая сумма, которую государство потратит на перевооружение армии, превысит 1 трлн рублей.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на перевооружение армии государство планирует потратить более 1,44 трлн рублей, сообщает РИА "Новости". По словам министра, почти 71 процент этих средств будет направлен на серийные закупки новейших образцов с тем, чтобы к концу года доля современного вооружения и техники составила 67 процентов.

Шойгу отметил также, что необходим жёсткий контроль за эффективным расходованием бюджетных средств со стороны руководителей всех уровней. Отдельно отмечается, что к 2020 году доля современного оружия и техники в ВС РФ должна вырасти до 70 процентов.