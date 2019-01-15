В США раскрыли главный секрет ракет "Калибр"

Военные эксперты отмечают, что эти ракеты стали "настоящей проблемой" для американской армии и угрозой для целых городов.

Американский военный эксперт Майкл Пек заявил, что новое поколение ракет "Калибр" с дальностью 4,5 тыс. километров поставит под угрозу существование не только американской военной техники, но и целых городов. Как сообщает The National Interest, 1000 килограммов в боевой части позволит ракетам этого типа разрушить любую цель, даже хорошо укреплённую и защищённую, на большом расстоянии.

Майкл Пек считает, что большое количество взрывчатки на борту, небольшой размер и способность кораблей ВМФ России проводить массированный обстрел целей позволяют "накрывать" большие территории и поражать объекты, находящиеся под защитой систем противовоздушной обороны.