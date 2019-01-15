Гиперзвуковой комплекс "Авангард" назвали "предупреждением Америке"

Военные эксперты из США уверены, что такое оружие разрабатывается для одной-единственной цели — нейтрализовать любой объект под любой защитой.

Американский военный эксперт Дэвид Акс заявил, что такое оружие, как гиперзвуковые ракетные комплексы "Авангард", создаются не для демонстрации технологий, а для решения стратегических задач. Как сообщает журнал The National Interest, создание комплекса стало своеобразным "предупреждением Соединённым Штатам", чьи специалисты заняты разработкой и созданием новых типов вооружения.

Как отметил эксперт в области ядерного оружия из Массачусетского технологического института Тед Постол, руководство России хорошо понимает, что существующая сегодня система противоракетной обороны США не в состоянии справиться с ракетами такого типа. Как отмечают американские специалисты, для "Авангарда" разработана такая схема атаки, при которой любой перехват даже с математической точки зрения будет невозможен.

Ранее Лайф сообщал, что во время испытательного пуска на одном из участков полёта маневрирующий гиперзвуковой блок комплекса "Авангард" разогнался до скорости в 27 чисел Маха.