Слышны взрывы и стрельба. Неизвестные напали на гостиницу в столице Кении

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Слышны взрывы и стрельба. Неизвестные напали на гостиницу в столице Кении

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Фото: twitter.com/teddyeugene

По предварительной информации, в результате происшествия есть погибшие и раненые.

Группа неизвестных людей напала на гостиничный комплекс Dusit D2 в Найроби. Как сообщают местные журналисты со ссылкой на очевидцев, к отелю подъехал белый автомобиль, из которого вышла группа людей. Они забежали в здание, после чего послышались взрывы и стрельба.

В настоящий момент территорию гостиничного комплекса оцепила полиция. Проводится эвакуация людей.

Местных жителей и журналистов просят держаться подальше от места происшествия.

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