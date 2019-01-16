Вице-адмирал США призвал создать корабли-беспилотники для сдерживания России

По словам американского офицера, необходимость в таких судах вызвана новой "эрой соперничества великих держав" в Мировом океане.

Американскому военному флоту требуются новые корабли, включая безэкипажные надводные суда, для сдерживания Военно-морских сил России и Китая. Такое заявление сделал командующий надводными силами США вице-адмирал Рич Браун.

— Нам также нужны средние и большие безэкипажные надводные суда. На этот раз у нас две ревизионистские и возрождающиеся нации — Россия и Китай. Россия снова направляет свои атомные подводные лодки в район GI-UK (между Гренландией и Великобританией. — Прим. ред.) и бросает нам вызов в Восточном Средиземноморье и Северной Атлантике, — приводит слова Брауна сайт ВМС США.

Как отмечает американский вице-адмирал, в настоящий момент китайские ВМС сопровождают каждый американский корабль в районе островов вблизи побережья КНР. Кроме того, есть и менее значительные угрозы, по мнению Рича Брауна, это "региональные страны-изгои" КНДР и Иран.

Отметим, в США уже не первый год ведутся работы по созданию боевого беспилотного корабля. Осенью прошлого года один из американских флотов даже назвал тактико-технические характеристики желаемого корабля. Он должен быть в длину от 12 до 50 метров, с "повышенным радиусом действия, большой крейсерской скоростью и высокой надёжностью". Должен автономно находиться в море от 60 до 90 дней и развивать скорость 24–27 узлов. По предварительным данным, такой корабль может быть разработан в течение ближайших полутора лет. Однако о контрактах по созданию беспилотного корабля неизвестно.