Украинцы решили возродить производство самолётов Ан-124

Известно, что к работе над проектом планируют привлечь партнёров из-за рубежа, но конкретные компании не называются.

Первый замглавы Укроборонпрома Сергей Омельченко в эфире украинского телеканала "Прямой" заявил о том, что уже в 2019 году концерн "Антонов" заменит все российские детали в самолётах Ан-124 на отечественные. Омельченко отметил, что "Антонов" активно сотрудничает в этом направлении с несколькими международными компаниями, осуществляющими производство авиационной техники.

Ранее член комиссии по вопросам развития авиации Юрий Сытник заявлял, что производство Ан-124 может быть возобновлено в России под новым брендом. Сытник отмечал, что в новом самолёте будут значительно изменены авионика, конструкция шасси, а планер получит другие двигатели. По данным авиастроителей, на возобновление серийного производства Ан-124 "Руслан" на мощностях ульяновского завода "Авиастар-СП" потребуется около $100 млн.