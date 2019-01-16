Порошенко рассказал о возможности применения ударных БПЛА против морских целей

По словам украинского лидера, купленные у Турции беспилотники могут быть вооружены ракетами.

Турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, которые Украина недавно приобрела, могут быть использованы и для поражения морских целей. Такое заявление сделал президент Украины Пётр Порошенко во время встречи с представителями бизнеса и общественности в Волынской области.

— Эти беспилотники — оперативно-тактического уровня. Кроме высоких технологических характеристик, вооружены и могут быть довооружены высокоточным, высокотехнологичным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений. Могут быть использованы и для уничтожения морских целей, — приводят слова Порошенко украинские СМИ.

По мнению украинского президента, военно-техническое сотрудничество его страны с Турцией полностью соответствует стратегическому курсу Украины в НАТО, к его стандартам и открытому мировому рынку вооружения.

Напомним, как ранее сообщал Лайф, Украина закупит у Турции ударные беспилотники Bayraktar TB2.