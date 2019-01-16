Россиянам разрешили делать патроны для оружия

Разрешение касается только владельцев нарезных винтовок, а перед его получением придётся пройти специальный курс.

Как сообщает РИА "Новости", федеральным законом, принятым 10 июля 2018 года, предусматривается наделить граждан Российской Федерации, являющихся владельцами гражданского огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и имеющих разрешение на хранение и ношение этого оружия, правом производить самостоятельное снаряжение патронов к нему для личного использования.

При покупке нарезного оружия владельцам придётся пройти специальный курс, в который войдёт серия лекций о снаряжении боеприпасов и способе их хранения. Отмечается, что снятие запрета на самостоятельное изготовление боеприпасов улучшит ситуацию с нехваткой на рынке качественных зарубежных боеприпасов.