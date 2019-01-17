Незаживающая рана. Как США разрушают Балканы

Национальные конфликты, расширение НАТО и даже террористы ИГИЛ — всё это и не только до сих пор делает Балканский полуостров "бочкой с порохом".

В преддверии визита президента России Владимира Путина в Сербию российский лидер дал интервью, в котором оценил присутствие США на Балканах как дестабилизирующий фактор. Начиная с 90-х годов регион был охвачен войной, а американская армия осуществляла прямое военное вмешательство. Но и после заморозки конфликтов США не оставили попыток влиять на регион, втягивая местные страны в НАТО и приветствуя территориальное дробление вопреки международному праву. Лайф разобрался, как именно американцы разрушают Балканы и почему это важно для России.

Война без начала и конца

— Если говорить о ситуации на Балканах, то серьёзным дестабилизирующим фактором здесь является линия США и некоторых западных стран, направленная на закрепление своего доминирования в регионе, — так охарактеризовал сложившуюся ситуацию на полуострове российский лидер Владимир Путин в интервью сербским изданиям "Политика" и "Вечерние новости".

Проблемы Балкан начались, конечно, не вчера и не несколько лет назад. Исторически этот многонациональный, многорелигиозный регион был местом столкновения различных народов и культур. Но самыми кровопролитными для Балкан в современной истории стали 90-е годы с момента распада Югославии.

И хотя США и западно-европейские страны поначалу декларировали, что выступают за сохранение территориальной целостности этой крупной балканской страны, на деле, как только одно за одним государства бывшей Югославии стали объявлять независимость, Запад признавал их решение. Что лишь подливало масло в пламя де-факто гражданской войны.

США и страны Европы призвали к миру враждующие стороны, однако во время Боснийской войны страны НАТО выступили на стороне хорватского государства, начав бомбардировки позиций боснийских сербов. Любопытный факт: это был первый случай боевого применения военной авиации Германии с 1945 года.

Воспользовавшись бомбардировками НАТО, хорваты перешли в крупномасштабное наступление на территорию самопровозглашённой Республики Сербская Краина, что привело лишь к обострению конфликта и ожесточению сторон, вылившись в том числе в этнические чистки.

И хотя действия НАТО, в частности США, лишь толкали регион к большей дестабилизации, именно этнические чистки стали главной причиной начала полномасштабной военной операции НАТО на Балканах. Притом проводилась она в нарушение международного права, без какой-либо санкции ООН. После двух с половиной месяцев бомбардировки Югославии страна прекратила своё существование. Но территориальное дробление региона продолжилось, от Сербии был отторгнут Автономный край Косово. А в 2008-м была провозглашена его независимость, которую опять же в нарушение всех международных норм поддержали Вашингтон и Брюссель.

И хотя сейчас никаких боевых действий в регионе больше не ведётся, слишком ещё живы воспоминания о тех войнах, слишком велики претензии сторон друг к другу, чтобы считать, что мир на Балканах наконец-то наступил.

НАТО и террористы

Одна из главных причин, по которой сложно представить себе прочный мир на Балканах, — расширение присутствия НАТО в регионе. Больше всех, конечно, этим обеспокоено сербское население, которое в наибольшей степени пострадало от действий Североатлантического альянса во время конфликта 90-х годов. Но и граждане прочих стран бывшей Югославии во многом противятся членству в военнополитическом блоке, опасаясь милитаризации и новых конфликтов. В частности, Черногории.

— В 2017 году вопреки мнению половины населения в НАТО оказалась втянута Черногория. Референдум по этому вопросу проводить побоялись, в итоге страна переживает период политической нестабильности, — отметил в том же интервью сербским изданиям Владимир Путин.

Другой бывшей югославской республикой, которую буквально тянут в НАТО, оказалась Македония. Притом для ускорения процесса вступления страны в Альянс был запущен процесс принятия конституционных поправок и даже переименования этого государства. Население в своём большинстве оказалось против, но власти не собирались слушать противников референдума по изменению государственного наименования, что привело к политической нестабильности.

И всё это происходило на фоне тех же национальных проблем. На северо-западе страны, где компактно проживает албанское население Македонии, до сих пор имеются сепаратистские настроения. Но хуже всего то, что некоторые представители радикальных албанских групп, принимавших непосредственное участие в вооружённых конфликтах в Югославии, впоследствии стали террористами ИГИЛ*.

Более того, один из известнейших полевых командиров боевиков Лавдрим Мухаджери, известный также как Абу Абдулла аль-Косова или по прозвищу Мясник, не только выходец из албанской общины Косово, но и бывший сотрудник военной миссии НАТО в этом регионе.

Надо ли после этого удивляться наличию в регионе подпольных ячеек или одиночных сторонников этой организации? В частности, перед приездом российского лидера в Белград сербские силовики задержали подозреваемого в подготовке теракта. У 21-летнего Армина Алибашиче нашли пневматическое ружьё с оптическим прицелом и несколько ножей, флаги ИГИЛ, а также химикаты, которые он мог использовать для изготовления взрывчатки.

Несмотря на террористическую угрозу в регионе, НАТО и США предпочитают не замечать её, оставляя борьбу с боевиками на откуп местным правоохранительным органам.

— Почему США играют дестабилизирующую роль? Это косовская проблема. Это чёрная дыра, куда утекают деньги Евросоюза. Через этот регион идут наркотики, и проституция европейская развивается благодаря Косово, и террористические организации имеют там структуры тренировочные. Известно, что люди, воевавшие в различных террористических группировках в Сирии и не только, тренировались в том числе и в Косово. При этом там же находится крупная военная база США — Бондстил, которая контролирует регион, — рассказал Лайфу военный эксперт Иван Коновалов.

Братья славяне

Как заявил Владимир Путин в интервью сербским журналистам, Россия всегда рассматривала Балканы как пространство для конструктивного сотрудничества. Прежде всего потому, что у России здесь много друзей, среди которых особое место занимает стратегический партнёр Сербия. Поэтому столь пристальное внимание Москвы обращено к ситуации в данном регионе, и столь велико беспокойство относительно действий США и некоторых европейских стран там.

— Для России Балканский регион остаётся исторически одним из важнейших, учитывая наши связи с бывшей Югославией, теперь Сербией. Связи эти крепки, никуда от этого не деться и не надо от этого отмахиваться. Президент констатировал очевидную вещь. Тут даже не идёт речи о политически играх или каких-то экономических интересах, здесь речь о более серьёзных вещах, об исторической связи, — объясняет директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

По мнению множества экспертов, судьба Югославии готовилась и России. А война на Балканах, дробление региона на национальные государства и уничтожение крупного экономического соперника были лишь "отработкой технологии" перед попыткой осуществить аналогичную стратегию управляемого хаоса и в нашей стране. К счастью, можно констатировать, что план этот, если он действительно существовал, провалился. Однако за знание об опасности внутреннего государственного конфликта народы Балкан заплатили огромную цену. Жертвами Югославских войн стали более 100 тысяч человек.

*Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.