Истребители ВВС Германии сравнили с музейными экспонатами

Немецкие СМИ считают, что в Германии почти не осталось современной авиационной техники.

Немецкая газета Die Welt провела детальный анализ состояния ВВС Германии, после чего истребители Tornado, составляющие основу военно-воздушных сил страны, сравнили с музейными экспонатами. Отмечается также, что содержание этих машин слишком дорого, а их надёжность под большим вопросом, однако бундесвер не торопится с поиском техники на замену.

Сообщается также, что часть машин уже составляет экспозицию в музеях, а вторая половина продолжает нести боевое дежурство. По данным газеты Die Welt, истребители Tornado планируют оставить в строю до 2025 года.