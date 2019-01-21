Мясо для дяди Сэма. Иностранцы на службе армии США

С 2009 года тысячи людей прошли службу в Вооружённых силах США, но теперь их проверяют на связи с террористами и иностранными разведками.

В сирийском городе Манбидже произошёл крупный теракт, жертвами которого стали более 20 человек, среди них — трое американских военных, один сотрудник ЧВК. Ещё трое военнослужащих США получили ранения. Это самые крупные единоразовые потери Вашингтона в Сирии. Впрочем, и они несравнимы с теми, которые понесли Соединённые Штаты в Афганистане и Ираке, где, по разным данным, с 2001 года погибло около 10 тысяч американских граждан.

Однако какими бы крупными ни были потери, число желающих получить американское гражданство через службу в армии США не снижается. Лайф разобрался, кто эти люди и что их ждёт в погоне за американской мечтой.

Плавильный котёл

С момента окончания Второй мировой войны США прямо или косвенно приняли участие более чем в 20 международных конфликтах. И всегда американской армии для этого требовались не просто мотивированные солдаты, но и узкопрофильные эксперты — переводчики, аналитики, военные медики, операторы иностранной (прежде всего советской, российской) военной техники. Покрыть эти нужды исключительно внутренним ресурсом (американскими гражданами. — Прим.ред.) являлось немалой проблемой либо требовало существенных затрат на подготовку и обучение необходимых кадров.

В итоге военные США пришли к выводу, что можно и нужно использовать иммигрантский ресурс. В конце концов, практически всё американское общество — потомки иммигрантов. Так у иностранцев появилась возможность служить в Вооружённых силах США в обмен на получение американского гражданства.

По официальным данным Министерства обороны США, с 2001 года почти 110 000 военнослужащих получили гражданство, проходя службу в американской армии. Ежегодно документы на вступление в Вооружённые силы Соединённых Штатов подают около восьми тысяч иммигрантов. Правда, речь в первую очередь — про обладателей грин-карт. Это удостоверение личности, подтверждающее наличие вида на жительство у человека, не являющегося гражданином США, и дающее право на трудоустройство. И если военнослужащий проходил службу в горячих точках, это значительно ускоряло процедуру получения заветного американского паспорта. Потому немало иммигрантов хотели попасть в зону боевых действий.

А с 2009 года Пентагон и вовсе запустил программу MAVNI — для тех, у кого даже нет грин-карты. Чтобы стать участником этой программы, необходимо было проживать на территории США в течение двух лет. Например, по студенческой визе, проходя учёбу в каком-либо из университетов. Естественно, надо было сдать тесты на знание английского языка для оценки уровня образования и так далее. В остальном требования мало чем отличались от тех, что предъявлялись к потенциальным новобранцам — гражданам США.

Так, в первую очередь в рекруты набирались люди, обладающие специфическими навыками. Например, с отличными знаниями родного языка и своей страны происхождения. Более того, был даже составлен список регионов и языков, наиболее интересующих Пентагон. В списке, естественно, есть и Россия. После прохождения всех процедур, принесения присяги и базового обучения с новобранцем заключался военный контракт на срок от 2 до 6 лет — в зависимости от выбранной специальности и вида вооружённых сил.

Программа MAVNI пользовалась популярностью. Если на старте в ней приняла участие лишь тысяча человек, то за пару лет число потенциальных рекрутов выросло, а к 2017 году гражданство США получили более 10 тысяч иностранцев. Однако с приходом к власти нового президента США — Дональда Трампа — начались проблемы, в том числе и из-за его позиции относительно мигрантов.

Иммигрантам тут не место

Сначала в 2017 году была приостановлена работа программы MAVNI. Военные не только перестали набирать новых рекрутов, но и уже проходящие обучение и проверку иностранцы оказались в подвешенном состоянии. Некоторых и вовсе уже уволили, так и не выдав гражданства, что обернулось скандалами в СМИ и судебными исками к Пентагону.

А уже с этого года в американской армии начнётся масштабная проверка иностранцев, даже получивших грин-карты, сообщает газета Washington Post со ссылкой на собственные источники в военном ведомстве США. По данным издания, главной причиной этого процесса оказалась неблагонадёжность многих рекрутов и уже действующих американских военных. Их подозревают в возможных связях с террористами или иностранными разведками.

В записке от 21 декабря 2018 года, подготовленной Стефани Миллер, которая наблюдает за политикой найма в Пентагоне, говорится, что Министерство обороны признало пробелы, связанные с проверкой лиц с иностранными связями. Эта же проблема распространяется и на некоторых американских граждан. В частности, в зоне риска оказались и американцы, получившие гражданство США с самого рождения, но заключившие брак с иностранными гражданами, или те, члены семей которых имеют двойное гражданство.

— Подобного рода выводы делаются спецслужбами на основании какой-то закрытой информации. Но есть один бесспорный факт. Сегодня работает комиссия Мюллера (спецпрокурор США, проводящий расследование относительно возможного вмешательства в американские президентские выборы в 2016 году. — Прим. ред.). И под подозрением в государственной измене находится даже сам президент США Дональд Трамп. Поэтому распространение этой практики и вниз, можно сказать, имеет и политическую подоплёку, — считает главный научный сотрудник Института США и Канады политолог Владимир Васильев.

Таким образом, ради гражданства США и в погоне за американской мечтой иммигранты, рискуя пожертвовать собственным здоровьем или даже жизнью, теперь ещё рискуют и остаться в статусе неблагонадёжных. В том числе и потерять уже выданное им гражданство. И хотя это главная причина для беспокойства военных, потенциальных граждан США, но всё же не единственная.

— Дело всё в том, что они попадают в основном в низовой уровень армии, а не в элитные подразделения. Поэтому считается, что в США в армию идут не от хорошей жизни. Или люди с определёнными наклонностями, которые могут считать, что в других сферах не преуспеют, — пояснил Лайфу эксперт Владимир Васильев.

Добавьте к этому проблему социального устройства ветеранов боевых действий, которая не решена в США уже на протяжении десятилетий. По оценкам экспертов, в настоящий момент около 40 тысяч бывших военнослужащих являются бездомными. Кроме того, они, как и любые другие иммигранты, включены в группу риска людей, подверженных наркозависимости.