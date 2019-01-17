Россия проследит за выводом американских войск из Сирии

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия будет внимательно следить за выполнением решения президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии, сообщает РИА "Новости". По словам Нарышкина, вывод войск — правильное решение со стороны администрации Соединённых Штатов Америки.
Кроме того, директор СВР отметил, что американские войска находятся в Сирии в нарушение норм международного права. Нарышкин добавил также, что Россия проследит за сроками исполнения обещания, данного президентом США.
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