Россия проследит за выводом американских войск из Сирии

О наблюдении за исполнением обещаний американской администрации сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия будет внимательно следить за выполнением решения президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии, сообщает РИА "Новости". По словам Нарышкина, вывод войск — правильное решение со стороны администрации Соединённых Штатов Америки.

Кроме того, директор СВР отметил, что американские войска находятся в Сирии в нарушение норм международного права. Нарышкин добавил также, что Россия проследит за сроками исполнения обещания, данного президентом США.