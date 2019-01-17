Новые звёздные войны. США разместят в космосе ракеты-перехватчики

Система пока не имеет окончательного вида и названия, однако будет интегрирована в противоракетный "щит" Америки.

Американское издание Defense News сообщает, что 17 января 2019 года Агентство противоракетной обороны США совместно с другими ведомствами представит первые подробности орбитального компонента системы противоракетной обороны. В состав новой системы войдут спутники для отслеживания пусков баллистических ракет и ракеты-перехватчики, которые будут размещаться на базе единой разведывательно-ударной платформы на орбите.

Военные из США считают, что такая система позволит более эффективно отслеживать и перехватывать любые баллистические ракеты противника, в том числе на заатмосферном участке полёта баллистической ракеты, если перехватить МБР не удалось на этапе разгона. Сообщается, что каждая разведывательно-ударная платформа будет снабжена средствами обнаружения и получит до десяти противоракет, тип которых пока не называется. Готового технического решения в США пока нет, однако сразу после публикации данных Агенство противоракетной обороны США запросило информацию у подрядчиков и организует конкурс на создание системы.