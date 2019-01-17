США создадут боевые квадрокоптеры размером с самолёт

Машины нового типа позволят проводить ударные операции повышенной дальности в любое время суток.

Американское издание C4ISR сообщило, что Пентагон активно ищет замену беспилотникам RQ-7 Shadow. Для этих целей американские военные планируют разработать уникальный летательный аппарат, по форме напоминающий огромный квадрокоптер с тянущим винтом и дополнительными пропеллерами для взлёта.

Наиболее вероятным кандидатом на государственный контракт является компания PAE ISR. Специалисты компании уже провели необходимые расчёты и представили военным эскизный проект будущего ударного дрона Resolute Eagle. Беспилотник с вертикальным взлётом и посадкой (VTOL) пока планируют использовать исключительно в разведывательных целях, однако в дальнейшем компания может создать ударный вариант беспилотника.

Тестовое использование машины может начаться уже в 2020 году — после того, как компания получит грант на разработку и постройку первых прототипов. Сообщается, что первыми операторами БПЛА могут стать Национальная гвардия, полиция и Министерство внутренней безопасности США. По итогам опытной эксплуатации армия США будет принимать решение о принятии беспилотника на вооружение.