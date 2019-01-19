Новые "звёздные войны". Зачем США размещают ракеты-перехватчики в космосе

Агентство противоракетной обороны осваивает новое направление — кроме радаров и пусковых установок на кораблях и на земле системы слежения и перехвата будут размещать в космосе. Лайф разбирался, смогут ли США построить космическую систему ПРО в ближайшее время.

Рейган своего добился

Всю авантюру США вокруг наращивания систем перехвата и размещения оружия в космосе справедливо или не очень сравнивают с рейгановской программой "Стратегическая оборонная инициатива" (СОИ). 40-й президент США был далёк от искусства дипломатии и предпочитал "мочить противника" всем, что было доступно. Однако при анализе технической, а не пропагандистской стороны Стратегической оборонной инициативы или хотя бы при обсуждении этого феномена с человеком из мира науки (физики высоких энергий, например) становится понятно, что рейгановская программа устрашения СССР через телевизор и мультики — не что иное, как красивая красная тряпка, которая отвлекает разъярённого быка от тореадора.

При этом концепция СОИ предполагала, что ракеты-перехватчики, несмотря на желание иметь боевые лазеры и космические корабли, останутся самым верным средством перехвата баллистических ракет. Правда, СОИ даже на этапе создания не была идеальной — современные средства обнаружения, входящие в состав американской Системы предупреждения о ракетном нападении, тогда уже работали, а вот с противоракетами дело обстояло значительно сложнее. Современное состояние американской системы ПРО таково, что и РЛС, и ракеты-перехватчики (пока что) максимально близко подвинули к границе с вероятным противником. В случае полномасштабного конфликта система ПРО должна нейтрализовать главную угрозу — пуски баллистических ракет шахтного базирования, позиционные районы с которыми разбросаны по территории страны. В случае развития такого сценария МБР будут атакованы противоракетами на самом уязвимом участке при взлёте и наборе высоты. Советники Рональда Рейгана 36 лет назад решили рискнуть и пошли более сложным путём, посоветовав президенту США сбивать русские ракеты на заатмосферном участке полёта — предпоследней стадии нанесения ядерного удара, когда ракета с моноблочной боевой частью или разделяющимися блоками спокойно движется по орбите.

Огромный блеф, или При чём тут лазеры

Фактически орбитальный компонент современной американской системы ПРО создаётся на тех же схемах, что и система имени Рональда Рейгана. Ключевым компонентом, согласно заявлению американских военных из Агентства противоракетной обороны, станут не несколько устройств, а разведывательно-ударная платформа, которая будет совмещать в себе спутник-разведчик с десятью противоракетами. Правда, в отличие от рейгановской системы, в космической системе ПРО не будет всякой фантастики — например, никаких боевых лазеров и прочей научно-технической мишуры, целесообразность пребывания которой на орбите под большим вопросом. Поражать баллистические ракеты противника на заатмосферном участке полёта американцы научились и без размещения оружия в космосе. К примеру, комплексы THAAD и боевая информационно-управляющая система AEGIS разработаны и настроены таким образом, чтобы военные имели возможность поражать МБР вероятного противника до момента отделения боевого блока и разведения головных частей.

Правда, всё военно-противоракетное хозяйство работало лишь при условии, что ракета движется по баллистической траектории и даже за пределами атмосферы имеет вполне предсказуемый курс, который позволяет прогнозировать и просчитывать точку контакта с противоракетой с точностью до сантиметров. Подобные испытания даже были проведены с применением боевого пуска ещё 11 лет назад — тогда экипаж эсминца Lake Erie первым же попаданием сбил вышедший из строя военный спутник.

Тогда же перед разработчиками систем гарантированного ответа встал вопрос: как обойти любую систему противоракетной обороны? Ответ на этот вопрос был дан 1 марта 2018 года, когда президент России Владимир Путин рассказал об успешной разработке гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард".

Позже, когда эксперты стали анализировать возможности комплекса, стало очевидно, что на заатмосферный участок полёта боевой гиперзвуковой блок выходит значительно раньше, чем у МБР предыдущих поколений, а вся траектория полёта из баллистической превращается в "гоночную" космическую трассу, проходя которую "изделие" активно маневрирует по тангажу и рысканию. Говоря простым языком, даже если пуск и движение "Авангарда" в сторону запрограммированных целей будет зафиксирован орбитальной группировкой, это будет последнее, на что способна система противоракетной обороны США.

Есть ли смысл?

Отдельного внимания заслуживают не сами спутники из состава орбитальной ПРО, а выбранные средства поражения и их количество. Кандидат технических наук физик Евгений Смирнов рассказал Лайфу, что большое количество противоракет на ракетоопасных направлениях разворачивают, когда нет уверенности в гарантированном поражении цели.

Строго говоря, пытаются взять количеством. Больше противоракет — больше вероятность поражения целей. Только это справедливо для таких баллистических ракет, которые стояли на вооружении лет 20 назад. Гиперзвуковой блок такая система не перехватит Евгений Смирнов

Учёные отмечают, что развёртывание орбитальной системы противоракетной обороны будет иметь эффект лишь в том случае, если при обмене ядерными ударами будут использоваться устаревшие типы баллистических ракет. Просчитанная траектория полёта и многие известные подробности позволят нейтрализовать такую угрозу. Однако перехват гиперзвукового блока — практически нерешаемая на сегодняшний день задача.

Представьте. Движется боевой блок, в его сторону пускают противоракету. Блок постоянно маневрирует, причём манёвры по полградуса и по четверти. Такого отклонения от условной прямой линии достаточно, чтобы перехватчик ушёл в молоко, промахнулся Евгений Смирнов

В истории с развёртыванием нового компонента американской системы ПРО важно помнить, что, как и "звёздные войны" Рейгана, новая система пока не имеет ни готовых технических решений, ни тактики применения. Это лишь концепция, "хотелки" американских военных, которые мечтают контролировать, что происходит не только под атмосферным куполом, но и за его пределами. Наиболее реальным из представленных планов выглядит создание спутников-шпионов для слежения за пусками МБР, но никакой новизны в создании таких средств контроля нет. Что касается перехвата и сотен ракет над головой у американских граждан — до этого, по словам учёных, ещё очень далеко.