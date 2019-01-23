Волк в овечьей шкуре. Пентагон учится воевать с Россией на "куклах"

За последние несколько лет западные страны провели сразу несколько учений с привлечением русскоговорящих статистов и российской военной техники.

Перспективные российские истребители пятого поколения Су-57 ещё даже не поступили на вооружение ВКС РФ, а американская армия уже готовит своих лётчиков для возможного сражения с ними. Один из самолётов ВВС США — F-16C получит камуфляж, как у Су-57. Его планируют использовать для тренировок, в которых он будет изображать собой российский истребитель. Лайф разобрался, как и зачем западные армии копируют Вооружённые силы РФ для подготовки своих военных.

Термин "вероятный противник" широко известен. Притом зачастую, когда его используют, всем понятно, про кого идёт речь. Например, во времена Советского Союза под вероятным противником понимали Соединённые Штаты или НАТО. Надо полагать, что это было взаимно. Удобная формулировка, позволяющая расставить приоритеты, при этом не обвиняя никого и ни в чём напрямую.

Впрочем, у самих же США или их союзников по НАТО немного другой взгляд на эту тему. В частности, американские военные убеждены: чтобы как можно лучше подготовить своих солдат, бойцам необходимо конкретнее понимать, кто будет их вероятным противником. Нужна визуализация.

За последние пару-тройку лет эта ситуация лучше всего прослеживается в Военно-воздушных силах США. Например, в 2016 году в составе 64-й учебной эскадрильи в штате Невада в США радикально изменился облик нескольких истребителей F-16. Самолёты были перекрашены по новой цветовой схеме. Но специалисты сразу же в ней узнали копию российского камуфляжа, используемого на самолётах Су-35 ВКС России. Единственным ярким отличием является окраска носа учебной модели в красный цвет.

Начальник разведуправления Кен Спайро не стал отрицать копирование элементов камуфляжа и объяснил эти действия необходимостью подготовки американских пилотов в реалистичных условиях.

Спустя год издание The National Interest сообщило о покупке американской компанией Air USA для нужд ВВС США двух учебных самолётов МиГ-29УБ. Продавцом оказалась Украина. Отмечалось, что машины полностью демилитаризованы, однако оснащены оригинальными деталями и оборудованием, что всё равно позволяет использовать их для лётных испытаний и обучения пилотов.

Другой покупкой, опять же у Украины, отметилась американская компания Pride Aircraft. Ей и вовсе удалось приобрести два многоцелевых истребителя четвёртого поколения Су-27. В настоящее время неизвестно, кому принадлежат самолёты, однако в начале 2017 года один из них принимал участие в проведении учебного воздушного боя с американским истребителем F-16. Как предположили журналисты, за штурвалом Су-27 мог находиться бывший командующий боевым авиационным командованием ВВС США генерал Хок Карлайл.

Но самой удивительной учебной целью, имитирующей российские самолёты, может стать американский истребитель F-16C 57-го авиакрыла ВВС США. Как написал командир подразделения Роберт Новотны в "Фейсбуке", удалось выбрать схему раскраски, максимально схожую с "цифровым" камуфляжем российского истребителя пятого поколения Су-57, хотя данные истребители ещё лишь проходят финальную часть испытаний и в российские войска не поступали.

Эскиз нового камуфляжа получил название "Гадюка". По словам командира, покраска самолёта завершится к грядущему лету, чтобы он смог принять участие в авиашоу Aviation Nation на базе Неллис в ноябре.

Но не только американская военная авиация прибегает к подобной тактике. В 2017 году Министерство по делам армии США разместило тендер на портале госзакупок США на изготовление полноразмерных макетов боевой техники, имитирующих российские танки Т-72 и БТР.

Притом заказчиком были указаны точные характеристики моделей бронемашин для пехоты. Отмечалось, что макеты БТР должны использоваться в качестве мишеней. Ещё одно обязательное условие — копирование расцветки российского камуфляжа. Заказ предназначается для одной из дивизий США, которую позднее планировалось перебросить в одну из прибалтийских стран для укрепления восточного фланга НАТО.

А вот модели танков Т-72 уже должны быть передвижными. Предполагалось сделать конструкцию, копирующую облик российской бронетехники, и установить её на шасси американских внедорожников "Хамви". Модели "российских танков" должны были отправиться на полигон Форт Драм в штате Нью-Йорк.

Впрочем, по мнению руководителя Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александра Жилина, в настоящее время данные закупки делаются не столько ради боевой выучки или модернизации собственного вооружения, сколько для хищения денежных средств.

— Когда было советско-американское противостояние, ВВС США купили целую эскадрилью советских самолётов. Только за управлением были американские лётчики. И отрабатывались воздушный бой, противодействие и так далее. Это, конечно, дорого. Но они на это шли не только ради боевой выучки, но и чтобы модернизировать, дорабатывать собственные летательные аппараты с учётом полученных данных. Сегодня это больше уже связано с "распилом". Потому что нет такого реального противостояния, какое было в годы холодной войны. Сегодня ситуация другая. Никакого военного столкновения не будет, оно бессмысленно и совершенно не эффективно, — рассказал Лайфу военный эксперт.

Но по примеру США к имитации российских танков Т-72 на учениях прибегли и британские военные. Осенью прошлого года британская армия провела в Омане крупные военные манёвры Saif Sareea 3. Целью учений была названа подготовка Вооружённых сил Великобритании к борьбе с более передовыми в военном плане государствами.

Как сообщала газета The Times, в общей сложности к учениям привлекли 5500 военнослужащих, 200 единиц бронетехники, семь военных кораблей и восемь истребителей Typhoon. Роль условного противника выполняли всего 150 человек, которым была поставлена задача действовать согласно российской тактике боя. И более того, на вооружении статистов были лёгкие бронемашины Scimitar и Spartan, но по сценарию учений они выполняли роль танков Т-72, которые составляют основу Танковых войск России, отмечает издание.

А одним из самых показательных случаев стал поиск русскоязычных статистов для учений НАТО. В 2017 году немецкое кадровое агентство Optronic HR разместило объявление о поиске русскоязычных граждан для выполнения роли статистов во время американских военных учений в Германии. Как говорилось в объявлении, статисты будут выполнять роль русского населения в кризисных районах для отработки действий американской армии.

— Я считаю, надо к этому спокойно относиться. Куда как актуальнее и опаснее гибридная война нового типа, которая против нас сейчас ведётся. Она чрезвычайно разнообразна из-за скрещивания различных средств и методов, — отметил военный эксперт Александр Жилин.