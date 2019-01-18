Министр обороны США заявил, что страна "облажалась" с истребителем F-35

Ранее Патрик Шэнахан был известен тем, что c 1986 года работал на прямого конкурента Lockheed Martin — компанию Boeing.

Американский журнал Military Watch опубликовал неутешительный прогноз относительно главного военно-промышленного долгостроя — истребителя F-35. В тексте отмечается, что недавно вступивший в должность министра обороны Патрик Шэнахан недвусмысленно отзывается о стоимости программы, называя истребители "слишком дорогими" машинами с "ограниченными возможностями". При этом Шэнахан считает, что эксплуатационные расходы на истребители всех типов, включая F-35A (версию в обычном исполнении для ВВС), слишком большие и "выходят за рамки" предусмотренных Пентагоном средств.

Американские эксперты утверждают, что на одном из недавних совещаний по вопросам ВПК Патрик Шэнахан обрушился с критикой на техническую готовность истребителей к войне, добавив, что США "облажались" с созданием перспективной боевой машины. В конце своего выступления Шэнахан отметил, что истребители, которые ранее производил концерн Boeing, лучше справлялись с поставленными задачами при значительно меньших расходах. При этом члены экспертной группы, изучавшие истребители по запросу Пентагона, заявили, что F-35 сохранит "некоторые преимущества" по малозаметности в течение следующих пяти лет, хотя эксплуатировать машину планируют ещё 30–40 лет. Следующим шагом нового министра обороны, как отмечает Military Watch, может стать заморозка программы F-35 "до выяснения всех деталей" относительно эффективности самолёта в бою.