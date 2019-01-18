Французская армия впервые применила в бою аналог американского комплекса Javelin

Бойцы спецподразделения французской армии Picardy ("Пикардия") впервые применили в бою новейший ракетный комплекс ММР, который эксперты называют прямым аналогом американского противотанкового комплекса Javelin. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте компании MBDA — разработчики и производители комплекса.
В пресс-релизе отмечается, что подразделения применяли комплекс не только днём, но и ночью, а средняя дистанция боевой работы составляла до 4 километров. Отмечается, что в случае преждевременного поражения цели другими солдатами оператор может перенаправить ракету, используя удалённое управление. Ранее сообщалось, что комплекс MMP оснащён комбинированной системой управления, в состав которой входят тепловизионная и телевизионная головка самонаведения, сопряжённая с автономной системой управления полётом. Опционально оператор комплекса имеет возможность наводить ракеты по оптоволоконному кабелю, что позволяет перенацеливать ракету в случае необходимости.
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