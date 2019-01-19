Уничтожат всех. В США рассказали о возможностях ядерных беспилотников "Посейдон"

Американские эксперты считают, что глубоководные российские аппараты смогут уничтожить любого вероятного противника

Американский аналитический ресурс Foxtrot Alpha опубликовал подробный анализ вероятного боевого применения российских глубоководных аппаратов "Посейдон" с ядерной боевой частью. Военный эксперт Кайл Мизоками заявил, что более 30 глубоководных "ядерных торпед" смогут уничтожить ключевые места базирования флотов США и стран НАТО, а также крупнейшие пункты снабжения других союзников США в различных регионах мира.

Ущерб от удара "Посейдонов", каждый из которых оснащён ядерной боевой частью мощностью в 2 мегатонны, указывается как "непоправимый". Американские эксперты считают, что максимальная глубина погружения аппарата может составить до 6 километров, что делает невозможным перехват "Посейдонов" существующими видами оружия, которыми располагают американские ВМС. При этом скорость хода аппарата под водой, по данным аналитиков, превышает 100 километров в час.

Автор аналитической работы отмечает, что взрыв одного аппарата под мостом "Золотые ворота" в Сан-Франциско может унести жизнь 500 тысяч человек, а групповой удар по Восточному и Западному побережью одновременно позволит практически полностью уничтожить исправные корабли из состава ВМС США "за один приём".