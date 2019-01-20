СМИ: США не смогут отразить российский ядерный удар

Немецкие эксперты опубликовали анализ американской системы ПРО и пришли к выводу, что она не может работать так, как о ней рассказывают военные.

Немецкий физик и эксперт по разоружению Юрген Альтман пришёл к выводу, что система противоракетной обороны, представляющая собой гордость американских военных, просто не может работать так, как заявляют военные, сообщает издание Deutschlandfunk. Юрген Альтман считает, что "закрыться" Европой как противоракетным щитом американцы не смогут, а само понятие "отражения" ядерного удара устарело ещё при президенте Рейгане. При этом шанс уничтожить баллистические ракеты с помощью ракет-перехватчиков, размещённых на суше и морских носителях, составляет примерно 10 процентов.

По словам Альтмана, не поможет делу и размещение дополнительных позиционных районов системы ПРО на Аляске. Этот вопрос, как отмечает эксперт по ядерному разоружению, легко решается большим количеством ложных целей и другими средствами противодействия. Провальной Альтман также назвал идею развернуть компоненты ПРО в космосе. Эта часть системы противоракетной обороны, как отмечает эксперт, серьёзно уязвима, а в её уничтожении нет ничего сложного. Об отражении массированного ядерного удара со стороны России, по словам Альтмана, не может идти и речи — при первых признаках агрессии большая часть компонентов системы ПРО будет уничтожена ответным ударом.