10yearschallenge. От касок до истребителей. Главные перемены в армии России

Облик Российской армии, который после весны 2014 года отметили в США и странах НАТО, формировался не сразу. В рамках #10yearschallenge Лайф предлагает сравнить, какой была Российская армия 10 лет назад и как Вооружённые силы изменились за эти годы.

Одеты и обуты

После операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году стало очевидно, что кроме линий специальной связи между командирами подразделений и штабами, техники и оружия требуется полный пересмотр армейского снаряжения. К работе над проектом были привлечены десятки компаний как с государственным, так и с частным капиталом. Через несколько лет разработок и полигонных тестов впервые было продемонстрировано переработанное снаряжение для соединений всех родов войск, основой для которого стал боевой защитный комплект "Пермячка", позднее включённый в состав боевой экипировки "Ратник". Разработка снаряжения началась в 2009 году, а полномасштабные испытания комплекта для каждого солдата прошли в 2012 году.

Управление боем

После 2008 года было принято судьбоносное решение, за которое Минобороны и командование Сухопутных войск благодарили практически все, кто работал "на земле", — военные почти полностью отказались от массивных радиостанций, и такой антиквариат, как громоздкие Р-159, уступил место современным РЛС. В состав "Ратника" вошёл новый комплекс разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец", который позволил военным с максимальной эффективностью использовать разведданные и передавать их в штаб. Вместо массивных радиостанций появились небольшие комплексы связи Р-168 "Акведук" и цифровые средства связи и передачи информации Р-187П1 "Азарт", жизненно необходимые для управления войсками в тактическом звене.

Удар по фронту

Одним из прорывных проектов для Российской армии стал фронтовой бомбардировщик Су-34. 10 лет назад, в 2008 году, машина только готовилась "встать на крыло", однако боевое крещение Су-34 состоялось значительно раньше, чем планировалось. Два предсерийных прототипа с наиболее опытными членами экипажа были брошены на передовую внезапно вспыхнувшего конфликта, и с 8 по 14 августа самолёты, прозванные "утятами" за характерные обводы фюзеляжа, "давили" помехами грузинские комплексы ПВО и прикрывали самолёты фронтовой и штурмовой авиации, попутно уничтожая пусковые установки и радиолокаторы грузинских военных близ села Шавшвеби. По итогам боевого применения самолёты были серьезно доработаны, а полная серия фронтовых многоцелевых бомбардировщиков, которые заменят в войсках "трудяг" фронта — самолёты Су-24 и Су-24М, составит не менее 90 единиц.

Броня нового поколения

Примерно 10 лет назад в обстановке строжайшей секретности началась разработка семейства перспективной бронетехники под индексом Т-14 "Армата". Спроектировать и окончательно оформить облик перспективной бронетехники удалось всего за четыре года, а уже в 2015 году основной боевой танк Т-14 и тяжёлая боевая машина пехоты Т-15 на платформе "Армата", способные действовать на поле боя как самостоятельно, так и совместно с другими ОБТ (Т-72 и Т-90), появились на брусчатке Красной площади в Москве. Примерно в это же время началась разработка и другой высокозащищённой БМП под индексом "Курганец", которую впервые, как и танки "Армата", показали в 2015 году.

Стратегический удар

В 2008 году на воду был спущен первый подводный крейсер стратегического назначения, построенный за несколько десятков лет. Символом возрождения российского подводного флота стал головной корабль проекта 955 "Борей" — корабль К-535 "Юрий Долгорукий". Для подводных крейсеров этого типа создавалась уникальная баллистическая ракета "Булава" — один из самых трудных проектов для российских инженеров и учёных, создание которого и принятие на вооружение заняло семь долгих лет. Кроме того, после начала проектирования глубоководных аппаратов "Посейдон" с ядерной боевой частью мощностью в 2 мегатонны в 2009 году началась модернизация опытовой подводной лодки "Саров", которой предстояло стать первым "испытательным стендом" для оружия нового типа.

Тактическая калибровка

В 2009 году официально завершились государственные испытания береговых ракетных комплексов "Бастион", которые, согласно замыслу военных, должны были сменить в войсках устаревающие ракетные комплексы "Бал". По сравнению с комплексами предыдущего поколения дальность "Бастиона" выросла вдвое — 300 километров вместо 120. Кроме сугубо оборонительного вооружения в 2009 году общественности впервые показали ракетный комплекс Club-K, который вмещался в обычный 45-футовый морской контейнер. Вместе с презентацией производители ракет намекнули, что экспортный вариант, который предлагается к покупке, значительно "урезан" относительно оригинальных ракет для внутреннего использования. Всего через три года ракетный комплекс под названием "Калибр" был принят на вооружение надводных и подводных кораблей ВМФ России.

Стратегическое превосходство

В 2009 году началась активная фаза разработки уникальной тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", входящей в состав комплекса для гарантированного нанесения ответного ядерного удара. Разработка и испытания комплекса заняли почти 10 лет — недавние испытания баллистической ракеты нового типа подтвердили высокую готовность конструкции к принятию на вооружение, которое запланировано на 2019–2020 годы. Несколькими годами ранее президент Владимир Путин заявил о том, что в России разрабатываются прорывные виды ракетного вооружения, которых нет на вооружении ни в одной армии мира. В 2018 году в послании Федеральному Собранию Владимир Путин заявил, что ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком получил название "Авангард". Его носителем стала ракета УР-100Н УТТХ, а сам комплекс в ближайшие несколько лет заменит не только ракеты типа "Ярс" и "Тополь", но и комплекс РС-26 "Рубеж", от создания которого было решено отказаться в пользу гиперзвукового оружия.