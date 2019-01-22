СМИ США сообщили, что Россия победит Америку "без единого выстрела"

Американские эксперты считают, что "сдать" страну на растерзание России сможет нынешний президент США Дональд Трамп.

Американский эксперт Гленн Уилсон заявил, что действия президента США Дональда Трампа и постоянная конфронтация с демократической партией могут спровоцировать масштабный коллапс работы правительства и серьёзный экономический кризис, как сообщает New American Journal. Отмечается, что такие события могут обернуться забастовками работников всех секторов — от IT-специалистов до муниципальных служащих, а в исправительных учреждениях могут вспыхнуть бунты.

Уилсон считает, что Трамп помог России "захватить Америку", поэтому любая попытка серьёзно надавить на Россию с помощью санкций или других внешнеполитических рычагов теперь саботируется. Причём сам Трамп может ввести в стране военное положение и отменить выборы президента в 2020 году.