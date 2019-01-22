Истребитель F-35 получит ракету для уничтожения баллистических ракет

Новое оружие позволит истребителю уничтожать шахтные пусковые установки и подвижные ракетные комплексы.

Американское издание Defense News сообщает, что Пентагон прорабатывает вопрос о создании высокоточной ракеты, с помощью которой пилот истребителя F-35 сможет поражать межконтинентальные баллистические ракеты на ранних стадиях полёта. Заместитель министра обороны по исследованиям и разработкам Майк Гриффин отметил, что такое оружие востребовано для "отдельных регионов", таких как Северная Корея.

Сообщается, что новый боеприпас будут создавать не с нуля — базой для него может послужить ракета AIM-120 AMRAAM. При этом истребитель будет интегрирован в систему противоракетной обороны и получит дополнительные электронные системы. Создатели утверждают, что "перехват с воздуха" является одним из самых эффективных способов перехвата баллистических ракет различной дальности.