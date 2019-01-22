Корабли ВМФ России получат облегчённые гиперзвуковые ракеты "Циркон"

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Корабли ВМФ России получат облегчённые гиперзвуковые ракеты "Циркон"

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Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Изменения размеров гиперзвуковой ракеты потребовались для размещения ракет на кораблях нескольких типов.

Малые ракетные корабли проектов "Каракурт" и "Буян-М" получат более компактную версию гиперзвуковых ракет "Циркон", сообщают "Известия". Отмечается, что появление "лёгких" гиперзвуковых ракет скажется на тактике действий ВМФ. Малые ракетные корабли и субмарины будут действовать из засад, не позволяя ударным группировкам противника приблизиться к побережью России.

Сообщается, что тактико-технические требования для новой версии ракеты "Циркон" уже сформированы, а уменьшение габаритов не сильно скажется на основных характеристиках. Отмечается, что скорость "младших" гиперзвуковых ракетных комплексов составит не менее 8 тыс. километров в час, а дальность пуска по кораблям противника — около 600 километров.

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