Израиль испытал систему ПРО для уничтожения ракет в космосе

Новая система существенно усилит возможности ПВО Израиля по защите воздушного пространства страны.

Израильские военные успешно провели испытания комплекса противоракетной обороны "Хец-3" ("Стрела-3"), который способен уничтожать цели в космосе, сообщает Yeni Safak. Отмечается, что новый комплекс способен эффективно работать во всём диапазоне высот и может поражать как небольшие объекты вроде самодельных ракет, так и боевые блоки баллистических ракет.

Сообщается, что ВВС Израиля испытали систему на полигоне в центральной части Израиля совместно с представителями разработчика — компании Israel Aerospace Industries. Отмечается, что новая система усилит уже существующую систему ПВО, одним из ключевых элементов которой является комплекс "Железный купол".