Defense One: Новая система ПРО не спасёт США от ядерного удара

Американские эксперты выяснили, что количество противоракет и усиление системы ПРО за пределами США не влияет на сохранность страны в случае войны.

Американский военный эксперт Эрик Гомез заявил, что расходы на создание новой системы противоракетной обороны и вся стратегия по усилению архитектуры системы ПРО не позволят США защититься от ядерного удара в случае начала войны, сообщает Defense One. Гомез утверждает, что расширение ПРО как на территории США, так и за пределами страны не поможет полностью нивелировать угрозу полного уничтожения.

Эксперт отметил, что пересмотр существующей системы противоракетной обороны может привести к непреднамеренному конфликту с применением ядерного оружия ограниченной мощности, вслед за которым может разразиться полномасштабная война. Одним из направлений, на которых может начаться сначала ограниченная, а затем и глобальная война, по мнению Гомеза, является космическое пространство, в котором США пытаются развернуть ещё один компонент ПРО, основанный на спутниках с ракетами-перехватчиками.