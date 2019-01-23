Минобороны России раскрыло характеристики крылатой ракеты 9М729

В рамках специального брифинга военные рассказывают об устройстве ракеты и её тактико-технических характеристиках.

Начальник ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил РФ Михаил Матвеевский заявил, что максимальная дальность полёта ракеты 9М729, которая является модернизированной версией крылатой ракеты 9М728, уменьшилась на 10 километров и составляет 480 километров, что соответствует условиям ДРСМД, сообщает РИА "Новости".

Как сообщают СМИ, для иностранных военных атташе презентацию ракеты 9М729 оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" от лица Минобороны проводит начальник ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил Российской Федерации генерал-лейтенант Михаил Матвеевский. В рамках брифинга военные рассказывают о её устройстве и тактико-технических характеристиках.