Украина передала Саудовской Аравии технологию создания микроволнового оружия

Как отмечают украинские СМИ, технология создания оружия была передана ещё в 2017 году.

Украинское издание "Национальный промышленный портал" опубликовало данные о том, что КБ "Южное" передало саудовским специалистам из исследовательского Университета короля Абдулазиза технологию создания генератора импульсного электромагнитного излучения, который можно использовать в военных целях. Отмечается, что оружие, созданное с использованием микроволновых технологий, может провоцировать перегрузки и разрушение электрических сетей противника, а также способно разрушать целостность электронных компонентов вооружения путём создания критических перегрузок.

Украинские военные эксперты отмечают, что следующим шагом в направлении работ по такому оружию станет создание реальных микроволновых боеприпасов и их испытания на воздушных носителях.