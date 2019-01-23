Разведка ЛНР: ВСУ размещают в Донбассе американские контрбатарейные радары

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Разведка ЛНР: ВСУ размещают в Донбассе американские контрбатарейные радары

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Фото © US delivers two Q-36 Counter Battery Radar Systems to Ukraine, United States Army

Такая техника, по мнению представителей разведки Луганской Народной Республики, может быть использована для корректировки артиллерийского огня.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что у границ Донбасса обнаружены американские контрбатарейные радиолокационные станции, предназначенные для корректировки артиллерийского огня. В рамках пресс-конференции Марочко рассказал, что по данным разведки, в районах населённых пунктов Луганское, Троицкое и Крымское, занятых украинскими военными, выявлены новые оборудованные позиции с установленными на них переносными станциями РЛС AN/TPQ-48 производства США.

Марочко отметил также, что севернее населённого пункта Дмитровка, на одной из площадок отвода вооружения ВСУ, зафиксирована техника, предназначенная для перевозки и транспортировки крупногабаритных грузов. Контрбатарейные РЛС AN/TPQ-48A LCMR впервые были переданы украинским военным в ноябре 2014 года в рамках первой поставки американской военной техники на общую сумму $118 млн. В 2015 году одну из американских РЛС LCMR во время боёв за Дебальцево удалось захватить донецким и луганским ополченцам.

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