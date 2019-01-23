Разведка ЛНР: ВСУ размещают в Донбассе американские контрбатарейные радары

Такая техника, по мнению представителей разведки Луганской Народной Республики, может быть использована для корректировки артиллерийского огня.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что у границ Донбасса обнаружены американские контрбатарейные радиолокационные станции, предназначенные для корректировки артиллерийского огня. В рамках пресс-конференции Марочко рассказал, что по данным разведки, в районах населённых пунктов Луганское, Троицкое и Крымское, занятых украинскими военными, выявлены новые оборудованные позиции с установленными на них переносными станциями РЛС AN/TPQ-48 производства США.

Марочко отметил также, что севернее населённого пункта Дмитровка, на одной из площадок отвода вооружения ВСУ, зафиксирована техника, предназначенная для перевозки и транспортировки крупногабаритных грузов. Контрбатарейные РЛС AN/TPQ-48A LCMR впервые были переданы украинским военным в ноябре 2014 года в рамках первой поставки американской военной техники на общую сумму $118 млн. В 2015 году одну из американских РЛС LCMR во время боёв за Дебальцево удалось захватить донецким и луганским ополченцам.