НАТО проведёт в Грузии масштабные учения

На военные манёвры в Грузию приедут представители 17 государств – членов Североатлантического альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не менее 17 стран — членов НАТО примут участие в крупных военных учениях в Грузии, намеченных на март 2019 года, сообщает РИА "Новости". Генсек НАТО заявил, что цель совместных тренировок — повышение оперативной совместимости сил. Кроме того, по словам Столтенберга, целью учений станет "отправка сигнала" об усилении сотрудничества Грузии и альянса.

Секретариат НАТО пока не уточняет окончательный состав участников учений и количество задействованной для этого военной техники. Сообщается, что в рамках подготовки учений генсек альянса Йенс Столтенберг посетит Грузию лично.