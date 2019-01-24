Рассекречен облик российского ударного беспилотника "Охотник"

Машина выполнена по схеме "летающее крыло" и оснащена двигателем от истребителя Су-35.

Неизвестные пользователи ресурса Paralay Iboards опубликовали первые фотографии с испытаний российского реактивного ударного беспилотника, созданного в рамках научных и опытно-конструкторских работ "Охотник-Б". Машина выполнена по схеме "летающее крыло" и лишена вертикального оперения. По данным Лайфа, беспилотник Су-70 получит доработанный двигатель АЛ-41Ф от истребителей Су-35/Су-57. От оригинального двигателя силовая установка для тяжелого БПЛА отличается отсутствием форсажной камеры и сниженной массой.

Официально Минобороны России и разработчик беспилотников ОКБ "Сухой" не подтвердили подлинность размещённых в Интернете фотографий, однако речь может идти о процедуре выкатки машины из сборочного цеха. Взлётная масса машины составляет 20 тонн, а размеры БПЛА сопоставимы с размерами истребителя пятого поколения Т-50.