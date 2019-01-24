Американские подлодки вооружат модернизированными баллистическими ракетами

Отмечается, что модернизации коснулись ракеты Trident II D5, которые получили боевые части с различной мощностью.

Американское издание Defense News сообщает, что ВМС США завершили основную часть работ над модернизацией баллистических ракет для подводных лодок Trident II D5. Отмечается, что американские подлодки получат ракеты с улучшенной боевой частью W76-2, мощность которой можно регулировать в зависимости от решаемых задач.

Новая программа переоснащения реализуется в рамках мероприятий по продлению срока эксплуатации БРПЛ для американских стратегических подводных крейсеров. Стоимость программы оценивается экспертами в $9,5 млрд, а модернизация, по всем прогнозам, "растянется" на несколько лет.