США признали превосходство Су-35 над своими истребителями

Американские эксперты выяснили, что Су-35 может решать значительно больше задач, чем истребитель F-15.

Американский военный эксперт Себастьян Роблин заявил, что российский истребитель Су-35 поколения 4++ решает значительно больше задач в воздушном бою и способен дольше оставаться незаметным для радаров противника. Как сообщает журнал The National Interest, возможности Су-35 по обнаружению целей значительно расширяет пассивная РЛС "Ирбис-Е" с дальностью работы до 400 километров. Роблин отметил также, что Су-35 оснащён инфракрасной системой поиска и слежения (IRST), которая позволяет ему определять положение любого самолёта противника в радиусе пятидесяти километров, что крайне удобно для обнаружения самолётов-невидимок на коротких дистанциях. Американский F-15, напротив, не имеет аналогичных систем, и его боевая эффективность значительно ниже. Решается проблема исключительно с помощью внешнего модуля Talon HATE, который добавляет "засветки" американскому истребителю.

Кроме того, Роблин отметил, что Су-35 адаптирован для уничтожения наземных целей, а в состав вооружения входят как корректируемые и неуправляемые бомбы, так и блоки с авиационными ракетами, которые значительно расширяют возможности самолёта во время войсковых операций. Эксперт отметил, что Су-35 по праву завоевал корону лучшего истребителя и на протяжении долгого времени будет оставаться универсальной платформой для размещения различного вооружения. Единственной проблемой Су-35 эксперт назвал "отсутствие скрытности", однако добавил, что вооружение истребителя позволяет "не принимать во внимание" средства противодействия противника в районе боевых действий.